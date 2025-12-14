キャベツの甘みと、ギュッと詰まった具材の旨みがじんわり広がるロールキャベツ。コトコト煮込まれたスープの湯気とやさしい香りは、寒い季節の食卓に、ぬくもりある時間を運んでくれます。今回は、思わずスープまで飲み干したくなる絶品ロールキャベツのレシピ8選をご紹介。いつもの定番から、ちょっと特別なアレンジまで、今夜すぐ作りたくなる一品が見つかります。■【おもてなしにも】失敗しない！ トマト味のロールキャベツト