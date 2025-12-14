ロールキャベツの人気レシピ8選！定番から和風・変わり種まで〜キャベツの葉をきれいにはがす裏技も
キャベツの甘みと、ギュッと詰まった具材の旨みがじんわり広がるロールキャベツ。コトコト煮込まれたスープの湯気とやさしい香りは、寒い季節の食卓に、ぬくもりある時間を運んでくれます。
今回は、思わずスープまで飲み干したくなる絶品ロールキャベツのレシピ8選をご紹介。いつもの定番から、ちょっと特別なアレンジまで、今夜すぐ作りたくなる一品が見つかります。
■【おもてなしにも】失敗しない！ トマト味のロールキャベツ
トマトピューレで煮込んだロールキャベツは、簡単なのに豪華見えします。一口頬張ると、トマトの酸味とキャベツの甘みが口の中でじんわりと広がり、後を引くおいしさです。お好みで生クリームをかけると、より濃厚な味わいに。おもてなしの一品にもぴったりです。
■【定番から変わり種まで】ロールキャベツレシピ7選
ベーコンを巻くのがポイントな定番のロールキャベツ。ベーコンの旨みが加わり、深みのある味わいに。玉ネギやブロッコリーも一緒に煮込むので、野菜がたっぷり食べられるのもうれしいですね。初心者にもおすすめの一品です。
合わせだしで煮込む、あっさり和テイストのロールキャベツです。キャベツの中に大葉を一緒に巻き込むため、後味爽やか。煮込み終わったら火を止めてそのまま置いておくと、味がさらに馴染みます。
キャベツの代わりに白菜を使う、ロール白菜です。芯の部分を削ぎ切りにするひと手間で味しみが良くなり、口当たりなめらかに。鍋に隙間ができないように敷き詰めて煮るのが、型崩れを防ぐコツです。
シンプルなコンソメ味でホッとする一品。木綿豆腐入りのタネは、ふわふわとした柔らかいのが特徴です。タネを巻くときは、キャベツの葉に薄く小麦粉を振りましょう。茶こしを使うと、全体に均等に振ることができますよ。
ゆで卵を丸ごと1個入れる、ユニークなロールキャベツです。切ったときの断面が美しく、食卓で映えします。タネには鶏ひき肉を使うので、あっさりとした味わいです。煮汁にはトロミをつけるので、体の芯から温まりますよ。
すり身にしたイカとエビを包み込む、旨みあふれる贅沢なロールキャベツです。キャベツの甘みと海鮮の風味が絶妙にマッチ。スープに卵白を加えた口当たりの良いソースが全体にからみ、上品な一皿に仕上がります。
甘塩鮭・豆腐・水煮タケノコを包んだロールキャベツは、滋味深い味わいです。甘塩鮭は酒をからめて10分ほど置くことで旨みが引き立ち、風味豊かに。巻き終わりはスパゲティーで留めるので、つま楊枝を抜く手間を省けるほか、お子さんでも安心して食べられます。
■キャベツの葉をきれいにはがす方法
ロールキャベツ作りで意外と難しいのが、キャベツの葉をはがす作業。上から慎重にめくっても、芯のあたりで「パキッ」と折れてしまうことがあります。
それを防ぐには、まずキャベツの芯をくり抜いて、そこに水を注ぎましょう。葉の間に入り込んだ水の圧力で、驚くほど簡単に葉をはがすことができます。
また、小さめのキャベツの場合は、芯をくり抜いて熱湯で茹でるのもおすすめ。葉が自然にはがれるので、ザルに上げて冷やせばOKです。ぜひお試しください！
(Lily-bono)
今回は、思わずスープまで飲み干したくなる絶品ロールキャベツのレシピ8選をご紹介。いつもの定番から、ちょっと特別なアレンジまで、今夜すぐ作りたくなる一品が見つかります。
■【おもてなしにも】失敗しない！ トマト味のロールキャベツ
トマトピューレで煮込んだロールキャベツは、簡単なのに豪華見えします。一口頬張ると、トマトの酸味とキャベツの甘みが口の中でじんわりと広がり、後を引くおいしさです。お好みで生クリームをかけると、より濃厚な味わいに。おもてなしの一品にもぴったりです。
失敗しない！トマト味のロールキャベツ
【材料】（2人分）
キャベツ 8~10枚分
<種>
合いびき肉 250g
玉ネギ 1/2個分
パン粉 1/4カップ分
塩 小 1/2
コショウ 少々
牛乳 大 3
ナツメグ 少々
小麦粉 大 1
ローリエ 2枚分
固形ブイヨン 1個分
水 300~400ml
<合わせ調味料>
トマトピューレ 1カップ分
ケチャップ 大 4
砂糖 小 2
塩 小 1/2
コショウ 少々
ナツメグ 少々
バター 10g
ドライパセリ 小 1
【下準備】
1、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、キャベツは芯の周りから斜めに包丁の先を差し込んで芯をくりぬく。流水に当てながら(水の重さで)1枚ずつはがす。
2、1のキャベツの葉は、熱湯でゆで、ザルに広げて冷ます。巻きやすいように軸の固い部分は削ぎ落とし、細かく刻んで＜種＞に加える。
3、＜種＞の玉ネギはみじん切りにし、サラダ油少々で炒めて冷ましておく。ボウルに＜種＞の材料、みじん切りにしたキャベツの軸を入れてよく混ぜ合わせる。8等分にして俵型にまとめる。
4、キャベツの葉は水気をよく拭いて広げ、茶こし等で小麦粉を薄く振る。＜種＞をのせ、巻きながら包む。巻き終わりを楊子で止める。
5、ロールキャベツが8個きっちり並ぶ位の鍋に、巻き終わりを下にして並べ、ローリエ、固形スープ、水を加える。落とし蓋をし、更に鍋の蓋をして煮立ってから10分、中火で煮る。
6、＜合わせ調味料＞を加え、更に煮立ってから12〜15分煮る。最後にバターを加え、風味とつやを出す。
7、ロールキャベツの楊子を抜いて、器に煮汁ごと盛りつけ、ドライパセリを散らす。好みで生クリームをかけても美味しいですよ。
【このレシピのポイント・コツ】
水煮トマトが残っていたら、トマトピューレの代わりに使えます。その時はウスターソース大1を足して下さい。
鍋が大きい場合は、煮ている間に煮崩れる(楊子で止めていますがキャベツの巻きがゆるくなる)場合があるので、残ったキャベツをゆでて、並べたロールキャベツと鍋の隙間に詰めると安定します。
【材料】（2人分）
キャベツ 8~10枚分
<種>
合いびき肉 250g
玉ネギ 1/2個分
パン粉 1/4カップ分
塩 小 1/2
コショウ 少々
牛乳 大 3
ナツメグ 少々
小麦粉 大 1
ローリエ 2枚分
固形ブイヨン 1個分
水 300~400ml
<合わせ調味料>
トマトピューレ 1カップ分
ケチャップ 大 4
砂糖 小 2
塩 小 1/2
コショウ 少々
ナツメグ 少々
バター 10g
ドライパセリ 小 1
【下準備】
1、＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、キャベツは芯の周りから斜めに包丁の先を差し込んで芯をくりぬく。流水に当てながら(水の重さで)1枚ずつはがす。
2、1のキャベツの葉は、熱湯でゆで、ザルに広げて冷ます。巻きやすいように軸の固い部分は削ぎ落とし、細かく刻んで＜種＞に加える。
3、＜種＞の玉ネギはみじん切りにし、サラダ油少々で炒めて冷ましておく。ボウルに＜種＞の材料、みじん切りにしたキャベツの軸を入れてよく混ぜ合わせる。8等分にして俵型にまとめる。
4、キャベツの葉は水気をよく拭いて広げ、茶こし等で小麦粉を薄く振る。＜種＞をのせ、巻きながら包む。巻き終わりを楊子で止める。
5、ロールキャベツが8個きっちり並ぶ位の鍋に、巻き終わりを下にして並べ、ローリエ、固形スープ、水を加える。落とし蓋をし、更に鍋の蓋をして煮立ってから10分、中火で煮る。
6、＜合わせ調味料＞を加え、更に煮立ってから12〜15分煮る。最後にバターを加え、風味とつやを出す。
7、ロールキャベツの楊子を抜いて、器に煮汁ごと盛りつけ、ドライパセリを散らす。好みで生クリームをかけても美味しいですよ。
【このレシピのポイント・コツ】
水煮トマトが残っていたら、トマトピューレの代わりに使えます。その時はウスターソース大1を足して下さい。
鍋が大きい場合は、煮ている間に煮崩れる(楊子で止めていますがキャベツの巻きがゆるくなる)場合があるので、残ったキャベツをゆでて、並べたロールキャベツと鍋の隙間に詰めると安定します。
■【定番から変わり種まで】ロールキャベツレシピ7選
とろとろ！ 定番のロールキャベツ
ベーコンを巻くのがポイントな定番のロールキャベツ。ベーコンの旨みが加わり、深みのある味わいに。玉ネギやブロッコリーも一緒に煮込むので、野菜がたっぷり食べられるのもうれしいですね。初心者にもおすすめの一品です。
あっさりお出汁の和風ロールキャベツ
合わせだしで煮込む、あっさり和テイストのロールキャベツです。キャベツの中に大葉を一緒に巻き込むため、後味爽やか。煮込み終わったら火を止めてそのまま置いておくと、味がさらに馴染みます。
やさしい味のやわらか和風ロール白菜
キャベツの代わりに白菜を使う、ロール白菜です。芯の部分を削ぎ切りにするひと手間で味しみが良くなり、口当たりなめらかに。鍋に隙間ができないように敷き詰めて煮るのが、型崩れを防ぐコツです。
コンソメスープで作る 簡単ロールキャベツ
シンプルなコンソメ味でホッとする一品。木綿豆腐入りのタネは、ふわふわとした柔らかいのが特徴です。タネを巻くときは、キャベツの葉に薄く小麦粉を振りましょう。茶こしを使うと、全体に均等に振ることができますよ。
チキンロールキャベツ
ゆで卵を丸ごと1個入れる、ユニークなロールキャベツです。切ったときの断面が美しく、食卓で映えします。タネには鶏ひき肉を使うので、あっさりとした味わいです。煮汁にはトロミをつけるので、体の芯から温まりますよ。
シーフードロールキャベツ
すり身にしたイカとエビを包み込む、旨みあふれる贅沢なロールキャベツです。キャベツの甘みと海鮮の風味が絶妙にマッチ。スープに卵白を加えた口当たりの良いソースが全体にからみ、上品な一皿に仕上がります。
鮭のロールキャベツ
甘塩鮭・豆腐・水煮タケノコを包んだロールキャベツは、滋味深い味わいです。甘塩鮭は酒をからめて10分ほど置くことで旨みが引き立ち、風味豊かに。巻き終わりはスパゲティーで留めるので、つま楊枝を抜く手間を省けるほか、お子さんでも安心して食べられます。
■キャベツの葉をきれいにはがす方法
ロールキャベツ作りで意外と難しいのが、キャベツの葉をはがす作業。上から慎重にめくっても、芯のあたりで「パキッ」と折れてしまうことがあります。
それを防ぐには、まずキャベツの芯をくり抜いて、そこに水を注ぎましょう。葉の間に入り込んだ水の圧力で、驚くほど簡単に葉をはがすことができます。
また、小さめのキャベツの場合は、芯をくり抜いて熱湯で茹でるのもおすすめ。葉が自然にはがれるので、ザルに上げて冷やせばOKです。ぜひお試しください！
(Lily-bono)