Åê»ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î½÷À­¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì1500Ëü±ßÊ¬¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤òÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿½÷¤¬¿·¤¿¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÅê»ñ·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡É¤Î½÷À­¤ò´Æ¶Ø¡ÄÍ¶¤¤½Ð¤·¤ÆÍ¶²ý¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¿·¤¿¤Ë27ºÐ½÷¤òÂáÊá°¦ÃÎ¸©·ÙÀ¾·Ù»¡½ð ¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¢Çß¸¶¾æÍºÍÆµ¿¼Ô41ºÐ¤éÃË4¿Í¤¬¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç32ºÐ¤Î½÷À­¤òÏ¢¤ìµî¤ê¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó¤ª