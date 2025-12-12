俳優の本田響矢がInstagramを更新し、フジテレビ系にて12月10日に放送された『2025 FNS歌謡祭 第2夜』で共演したBE:FIRSTとのオフショットを公開した。 参考：芳根京子、『めおと日和』優秀賞受賞に森カンナ「うれしか～」吉岡里帆「可愛すぎたよー」 本田は番組内で自身の出演ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の主題歌「夢中」をBE:FIRSTと一緒に生披露。本田にとってはテレビ初歌唱の場と