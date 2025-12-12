参加者全員元ヤン！新しい恋リア「ラブ上等」が配信開始。「ボーイフレンド」「愛の里」など話題を呼んだNetflixの恋愛リアリティシリーズ。待望の新作は、元ヤンキー同士の恋愛リアリティショー。その名も「ラブ上等」が、12月9日（火）より独占配信が開始された。元暴走族総長、元ヤクザ、最終学歴は少年院など、いわゆる”元ヤン”の男女11人が、14日間の共同生活を通して本気の恋を見つけるもの。自身も元ヤンだったというMEGU