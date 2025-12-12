参加者全員元ヤン！新しい恋リア「ラブ上等」が配信開始。

「ボーイフレンド」「愛の里」など話題を呼んだNetflixの恋愛リアリティシリーズ。

待望の新作は、元ヤンキー同士の恋愛リアリティショー。

その名も「ラブ上等」が、12月9日（火）より独占配信が開始された。

元暴走族総長、元ヤクザ、最終学歴は少年院など、いわゆる”元ヤン”の男女11人が、14日間の共同生活を通して本気の恋を見つけるもの。

自身も元ヤンだったというMEGUMIのプロデュースというのも注目だ。

ヤンキーの恋愛リアリティショーといえば、

ABEMAの人気番組「愛のハイエナ」内の「愛羅武勇と叫びたい」だ。

タトゥーだらけの女性や壮絶な過去を持つ女性が、時には涙を流しながら、恋愛する姿が印象的で、インフルエンサー同士や高校生同士の恋愛リアリティショーとは一味違う面白さがあった。

「愛羅武勇と叫びたい」は元ヤン“女性”の恋人探しだったが、こちらは男女ともに元ヤン。

より一層のド直球のぶつかり合いが期待出来る。

特攻服姿の男性が、初対面の男性メンバーに「何見てんだよ」と突っかかるところから始まる第一話。

初デートで「（過去に）捕まったりしてんの？」 「うん、捕まってた」から始まる会話。

初めて見るヤンキーなりのコミュニケーションの取り方を、スタジオメンバーのAK69の解説とともに、覗き見できるのも面白いところ。

今配信されているエピソード4までで、番組との出演契約違反に関わるトラブルがすでに二回も起きている。

今後どのような波乱が巻き起こるのか、想像もつかない。

スタジオメンバーは、この番組のプロデュースもしたMEGUMI、切れ味するどいコメントで再ブレーク中の永野と、ラッパーのAK69。

ヤンキーの真っ直ぐさが現代には必要だと語るMEGUMI。「ヤンキーとはこういうものだ」を解説してくれる頼もしいAK69。

スタジオメンバーのバランスもよく、番組をより一層盛り上げている。

恋リア嫌いを公言する永野にも「これなら見れる」と言わせた、この番組。ストレート過ぎるほどストレートに行動する彼らの今後の恋愛と友情の行く末はどうなっていくのか。普通の恋リアとは一味違う元ヤン達の恋の行く末がとても楽しみだ。

執筆：グミ美

Netflix「ラヴ上等」

https://www.netflix.com/jp/title/81769466