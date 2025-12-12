ビジョナルが３日ぶりに急反騰している。１１日の取引終了後、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表した。売上高が２３３億３８００万円（前年同期比２４．８％増）、営業利益が７０億６９００万円（同２９．６％増）、最終利益が５４億７８００万円（同３５．３％増）だったとしており、好業績を評価した買いが流入している。主力のビズリーチ事業ではプロフェッショナル人材への企業の採用ニ