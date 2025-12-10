東京・世田谷区のマンションで、1人で入浴していた4歳の女の子から目を離し、窒息死させたとして、警視庁がきのう、ベビーシッターの77歳の女性を書類送検したことがわかりました。捜査関係者によりますと、きのう書類送検されたのは、ベビーシッターの77歳の女性です。女性は今年2月25日夜、世田谷区のマンションで入浴中の女の子（当時4）が何らかの原因で嘔吐した吐しゃ物を喉に詰まらせたことに気付かないまま窒息死させた疑い