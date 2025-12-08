¹â¾¾ÃÏÊýºÛÈ½½ê °åÌôÉÊ¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÉÂ±¡¤¬Åö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷2¿Í¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¹â¾¾ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤¬4Æü¡¢Ìó1²¯8800Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢KKR¹â¾¾ÉÂ±¡¤Î¸µÌôºÞ²Ê¶ÉÄ¹(60)¤È¸µ¼çÇ¤(49)¤Ç¤¹¡£ È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2016Ç¯12·î¤´¤í¤«¤é2022Ç¯11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢KKR¹â¾¾ÉÂ±¡¤«¤é°åÌôÉÊ¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¡¢¶È¼Ô¤ËÅ¾Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²³Û¤Ï3²¯±ß¤òÄ¶