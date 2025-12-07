1週の休止を挟んで12月6日に放送された『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）は第8話。さっと前回のエピソードを振り返っておくと、小学生時代に6人組だったとずっと思い込んでいた高木（間宮祥太朗）たちは、“博士”と呼ばれていた森という“7人目”の存在を思い出す。唯一森のことを覚えていた羽立（森優作）は、一連の事件の犯人が森であると確信した上でコンタクトを取り、ひとりで約束の場所へと向かう。そして高木