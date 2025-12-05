新たに「ミズノブランドアンバサダー」契約を結んだ日本ハムの郡司裕也捕手（27）が5日、大阪市内で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席した。足のサイズが29センチと測定され「平均男性は25・5センチと言われたので改めて自分のデカさを知りました。末端がでかいんですよ、全部。頭、手、足がデカいんで。練習用帽子もフリーサイズが入らないのでデカいの下さいと言いました」と照れ笑いを浮かべていた