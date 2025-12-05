50年続いた戦隊シリーズがついに幕を下ろす。【もっと読む】「戦隊ヒロイン」ゴジュウユニコーン役の今森茉耶 不倫騒動＆未成年飲酒で人気シリーズ終了にミソテレビ朝日は11月25日に行われた定例記者会見で、『スーパー戦隊シリーズ』が、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』をもって終了することを正式に発表した。会見で同社の西新社長は「従来の枠にとらわれない多種多様な新しいヒーローを生み出したいという