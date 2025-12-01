人気漫画「ピエロマン」「テッペン〜那須川天心物語〜」などを手がけた漫画家の高橋伸輔氏が、心肺停止状態で救急搬送され、現在は植物状態となっていることが１日、分かった。高橋氏の公式Ｘで家族が報告した。高橋氏のＸでは「いつも伸輔を思ってくださっている皆様へ」と題した文書を掲載。「伸輔が９／７に倒れてから今までについて報告します」とし、２０２５年９月７日午後、不整脈が起こり心肺が停止しました。救急搬送