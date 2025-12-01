日経平均5万円時代が訪れた。国内ではサナエノミクス期待が、海外では米国株高が日本株にプラスで、2重の追い風となろう。株高といえば含み益・譲渡益を追いがちだが、配当金にフォーカスした投資にも根強い人気がある。新NISAの成長投資枠への投資であれば完全非課税、永久非課税である。本稿は、12月に権利付最終日を迎える高配当株や増配株に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけい