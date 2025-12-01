ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が30日、今宮健太内野手（34）を遊撃以外で起用するプランを明かした。来季のリーグ3連覇を目指す指揮官の改革第2弾。選手起用の幅を広げるために遊撃手のパ・リーグ最多出場記録を誇る名手に二塁、三塁、一塁の守備を打診したことを明かした。この日は和歌山市で学童野球大会「小久保裕紀杯」に参加し、子供たちのはつらつとしたプレーに目を輝かせた。地元での祝福がうれしかった。小久保