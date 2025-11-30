◇明治安田J1リーグ第37節柏−新潟（2025年11月30日デンカＳ）明治安田J1リーグ第37節が各地で行われ、柏は敵地で新潟と対戦。日本代表FW細谷真大が後半10分までにハットトリックを達成した。細谷のハット達成は自身初。鹿島との優勝争いが白熱する中、エースが大役を果たした。柏は前節終了時点で首位・鹿島と勝ち点1差の2位。柏が新潟戦に敗れ、鹿島が東京Vに勝利すると、鹿島の優勝が決まるとあって負けられない一戦