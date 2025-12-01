ラスト２節の段階で、鹿島アントラーズと柏レイソルの一騎打ちとなった2025年のJ１優勝争い。11月30日の第37節で、勝点70で首位の鹿島が東京ヴェルディ、同69で２位の柏はアルビレックス新潟とそれぞれアウェーで対戦。柏はエース細谷真大がハットトリックを達成し、内容的にも圧倒した状態で３−１の快勝を収めたが、鹿島は東京Vに大苦戦。途中出場のジョーカー松村優太のゴールで辛くも１−０で勝利。勝点１差で首位をキープ