【画像をもっと見る】

プーマを展開するプーマSE（Puma SE）は北米、欧州、中国での販売不振が響き、2025年12月期通期の営業損益は赤字に転落する見込みだ。来年末までには、既に実施済みの500人に加えて900人の人員削減を行う施策を発表するなど、コスト削減を図っている。

アンタはこれまでに「フィラ（FILA）」の中国事業、「サロモン（SALOMON）」や「アークテリクス（ARC'TERYX）」などを擁するフィンランドのアメアスポーツ（Amer Sports）、スポーツウェアブランド「マイア・アクティブ（Maia Active）」などを傘下に収めている。

ブルームバーグの報道によると、アンタとプーマの協議は初期段階にあり、アンタはプライベートエクイティ投資会社と共同で買収提案する可能性があるという。中国スポーツメーカーでアンタに次ぐ規模の李寧（リーニン）やアシックスも買収に関心を示しているとしたが、アシックスは「このような事実でない報道があったことについて、大変遺憾に思っている」と真っ向から否定した。

なお、プーマの買収を巡っては、プーマ創業者ルドルフ・ダスラー（Rudolf Dassler）の弟であるアドルフ・ダスラー（Adolf Dassler）が兄との“仲違い”をきっかけに立ち上げた「アディダス（adidas）」も買収に関心を示していると言われていたが、株主の反対で立ち消えになったと報道されている。

プーマの筆頭株主は、ケリング（Kering）創業家であるピノー家の資産運用会社アルテミス。アルテミスは同社が保有する約30%のプーマ株の売却を検討していると報じられている。