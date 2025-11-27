2025年11月26日、韓国・SBSは、韓国の高齢者が経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で最も高い就業率を示している一方、その背景には「働かないと生活できない」という切迫した事情があると報じた。記事は、韓国国民年金研究院が発表した「国民年金と高齢者の労働供給」に関する報告書を引用し、韓国が25年に高齢化率20．3％の「超高齢社会」に突入した現状を紹介。韓国の65歳以上の就業率が37．3％（23年）とOECD平均（13．6％）の