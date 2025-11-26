フジ日本は２６日の取引終了後、１２月３１日を基準日として２０２６年１月１日付で１株を２株に株式分割すると発表した。同時に配当予想も修正した。株式分割考慮後ベースで期末配当予想を１０円５０銭に見直した。従来は９円５０銭で、実質１円の増額修正。年間配当予想は１８円（前期は１７円）となる。 株式分割を実施することで投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えるとともに、株式の