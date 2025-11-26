ダイヘンは続伸。同社は１７日の取引終了後、既存株主による１５０万株の売り出しを行うと発表した。株式需給の悪化が警戒され、株価は１７日終値の９２２０円から２１日ザラ場安値８２７０円まで１０％強下落した。きょうからは売出価格の決定期間に入っているが、電力設備投資需要などの拡大も期待されるなか、下値には値頃感からの買いも流入している様子だ。 出所：MINKABU PRESS