ＳＵＭＣＯは３日ぶりに急反発した。ＳＭＢＣ日興証券が２５日、ＳＵＭＣＯの目標株価を従来の１５００円から１６００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続する。顧客在庫月数の増加や想定以上に厳しい２５年１２月期第４四半期（２５年１０～１２月）計画が悪材料となった一方、今後は顧客在庫月数の減少が予想されると指摘。２６年１２月期第１四半期（１～３月）は前四半期比での減価償却費の