キッズウェル・バイオが反発している。２５日の取引終了後、乳歯由来の歯髄幹細胞（ＳＨＥＤ）を活用した研究開発に取り組むグループ会社Ｓ－Ｑｕａｔｒｅ（エスカトル）が、ＦＤＡ（米国食品医薬品局）とのｐｒｅ－ＩＮＤ会議で、脳性麻痺を対象とした同種（他家）ＳＱ－ＳＨＥＤ（エスカトル独自の製法で単離・培養したＳＨＥＤ）の企業治験計画について、治験許可申請（ＩＮＤ申請）に向けた合意と助