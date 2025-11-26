ＦＩＸＥＲは後場一段高。同社は２６日、レノボ・ジャパンが提供する最新ＡＩワークステーションと、ＦＩＸＥＲが開発・提供する生成ＡＩサービスを組み合わせたＡＩエッジワークステーションの提供を来年１月に開始すると発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。レノボ・ジャパンの「ＴｈｉｎｋＳｔａｔｉｏｎＰＧＸ」と、ＦＩＸＥＲの「ＧａｉＸｅｒ（ガイザー）」を組みあわせ