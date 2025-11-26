ＧＭＯインターネットグループは急伸。２５日取引終了後、自己株式の取得枠を設定することにしたと発表した。上限は４２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１４％）、または１００億円。期間は１１月２６日～来年２月１２日。取得した株式は、親会社株主に帰属する当期純利益の１７％相当（総還元性向５０％から配当性向３３％以上を引いた値）を順次消却する予定としている。これが好感されている