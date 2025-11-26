東洋証券は反発している。２５日の取引終了後に、金融商品仲介業を営むダブルチェック（東京都葛飾区）の全株式を２６年１月５日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＩＦＡ（独立系ファイナンシャルアドバイザー）ビジネスを更に拡大し、ＩＦＡチャネルの強化を図るのが狙い。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS