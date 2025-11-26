２６日に実施された４０年債入札（第１８回、クーポン３．１％）は、発行価格が９０円４０銭、応募者利回り（最高落札利回り）が３．５５５％となった。応札倍率は２．５９倍で、前回（９月２５日）の２．６０倍をやや下回った。 出所：MINKABU PRESS