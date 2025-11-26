午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６４、値下がり銘柄数は２０７、変わらずは３５銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、銀行、電気・ガス、情報・通信、不動産、鉱業など。値下がりは海運、鉄鋼。 出所：MINKABU PRESS