・大塚ＨＤが大幅高で４日続伸し年初来高値、ＡＰＲＩＬ抗体がＦＤＡより迅速承認を取得 ・助川電気は大幅反発、政府が核融合開発加速に１０００億円超と報道 ・タカミヤがマド開け急上昇で年初来高値更新、大阪副首都構想で商機高まる ・キオクシアが大幅に３日続落、米ベインキャピタル系が保有株一部売却と伝わる ・北海電は一時７％超の大幅高、原発稼働に向けた思惑を背景に電力株への投資資金流入目立つ ・リンクユ