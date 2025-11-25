ニューストップ > 国内ニュース > 東京・足立区で11人死傷した事故 重体の20代女性が死亡し死者2人に ひき逃げ 足立区 国内の事件・事故 時事ニュース FNNプライムオンライン 東京・足立区で11人死傷した事故 重体の20代女性が死亡し死者2人に 2025年11月25日 17時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・足立区で車が歩行者らを次々とはね、11人が死傷した事故 意識不明の重体だった20代の女性が死亡し、死者は2人となった 事故を巡っては、車を自動車販売店から盗んだ疑いで37歳男が逮捕された 記事を読む おすすめ記事 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分