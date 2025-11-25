東京・足立区で11人死傷した事故 重体の20代女性が死亡し死者2人にFNNプライムオンライン

東京・足立区で11人死傷した事故 重体の20代女性が死亡し死者2人に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・足立区で車が歩行者らを次々とはね、11人が死傷した事故
  • 意識不明の重体だった20代の女性が死亡し、死者は2人となった
  • 事故を巡っては、車を自動車販売店から盗んだ疑いで37歳男が逮捕された
