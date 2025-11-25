株式会社ポイント機構は、ポイントの有効期限切れによるユーザーの損失や、発行企業の供託金負担といった従来の課題を解決する特許技術（第6964304号）のライセンス契約を開始しました。代表取締役の竹内祐樹氏は現在約27件のビジネスモデル特許取得を進めており、2025年11月に2件、同年12月にさらに2件の特許が確定する予定です。 ポイント機構「ビジネスモデル特許ライセンス」 特許番号：第6964304号発明名称：定期発