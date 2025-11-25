°¤Éô¤Ê¤Ä¤­ °¤Éô¤Ê¤Ä¤­¤¬¡¢DMM¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥­¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¡ÊDMM¥·¥ç¡¼¥È11·î25Æü¡¦Á´15ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£1973Ç¯¤Ë±Ê°æ¹ë»á¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎáÏÂÈÇ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì