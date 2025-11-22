食料品の値上げが相次ぎ、実質賃金は減少している今、投資戦略はどうしたらいいのか？いま、「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃のお金の戦術書」と絶賛されているのが、ニック・マジューリ著『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』だ。そしてついに待望の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段──資産レベルが上がり続けるシンプルな戦略』が刊行された。この14か国以上に翻訳された世界的ベスト