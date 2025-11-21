豊田合成が３日ぶりに急反落している。同社は２０日の取引終了後、株式の売り出しを決議したと発表した。トヨタ自動車と三井住友フィナンシャルグループ傘下の三井住友銀行が保有株を売却。売り出し株式数は合計２９７４万６０００株で、需要状況に応じて上限４４６万１８００株のオーバーアロットメントによる売り出しも予定する。豊田合は取得総数１０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．８６％