韓国の海洋警察によりますと、きょう午後8時15分過ぎに南西部の新安（シナン）の海上で267人が乗った旅客船が座礁したと通報がありました。旅客船には乗客246人、乗員21人が乗っていて、韓国南部の島・済州（チェジュ）を出発し、南西部の木浦（モクポ）に向かっていたということです。旅客船は、新安付近の海上で岩礁の上に乗り上げたということですが、今のところ、浸水被害は確認されていません。海洋警察は現場に警備艇を送っ