ヌーラボが３日ぶりに反発している。１８日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１３万１０００株（自己株式を除く発行済み株数の２．０２％）、または１億円としており、取得期間は１１月１９日から来年２月２８日まで。株主への利益還元の充実や資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策の遂行や取締役・従業員へのインセンティブ・プランなどの活用を目的としている