福井県敦賀市の白木海水浴場に現れたイルカ＝2024年8月（遊泳客提供）2022年から福井県内で少なくとも53人にかみつくなどしてけがをさせ、今夏背びれに発信機を取り付けた後に死んだ野生のイルカを巡り、県は18日、今後の方針などを会議で議論した。被害について専門家は「人間との過度な関わりが生んだ人災で、適切な関係性を保つことができれば防げた」と提言。死因は不明で、発信機との因果関係も分からないとした。県によ