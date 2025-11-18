ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 斎藤工 猛暑の中での撮影に言及「各局の方々に現場に来てみてほしい… 猛暑 斎藤工 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 スポニチアネックス 斎藤工 猛暑の中での撮影に言及「各局の方々に現場に来てみてほしい」 2025年11月18日 14時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 斎藤工が18日のイベントで、「7月8月のロケはもうダメ」と語った 「各局の編成の方々に現場に来てみてほしい…」「死活問題」とコメント 「今から対策すべきだなと個人的にも、業界の人間としても思います」とした 記事を読む おすすめ記事 阪神・藤川監督 伏見のトレード加入で「化学反応を非常に期待」と言及 「切磋琢磨しながら、チーム力の向上に繋がる」 2025年11月15日 15時48分 小1息子の心を動かしたのは「世界陸上」だった。国立競技場で観戦後、息子が『熱いまなざしを向けていたもの』 2025年11月14日 17時1分 「夢のステップアップ」夏に移籍志願の日本代表FW、冬に退団か。プレミア６クラブが関心と現地報道！日本人所属２クラブも候補に 2025年11月16日 10時45分 広島・新井監督 打撃良化の渡辺を称賛「別人のようなスイング軌道になっている」【一問一答】 2025年11月12日 6時0分 【高校サッカー】藤枝東ＭＦ南部陽哉 中学時代ダブルボランチ組んだ仲間に「負けられない」…１５日・浜松開誠館と決勝戦 2025年11月14日 6時10分