直近6人はすべて外部登用NHKでは稲葉延雄会長の任期3年が来年1月で切れることから、次期会長選びが経営委員会で進行中だ。少なくともつい最近まで本命候補がおり、ほぼ確定との声もしきりだったが、ここに来て風雲急を告げているという。【写真を見る】どんでん返しがウワサされる「超・有力政治家」、次期会長の「最有力候補」とはNHKの会長職は1976年に坂本朝一氏が初めて内部から昇格して就任して以降、プロパー起用がほぼ