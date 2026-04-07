30年ぶりに誕生した共産党籍の市長による「図書館戦争の勝利」は、一週間あまりでもろくも瓦解した――。3月29日に投開票された東京都清瀬市長選で初当選した原田博美氏が、4月6日の記者会見で最大の公約であった「旧中央図書館の再開」を断念。期待を寄せていた市民の間に、深い失望と怒りが広がっている。【写真】再開断念をせざるを得ない…? 取り壊しが進んでいた中央図書館内部事の発端は「だまし討ち」の閉鎖今回の騒動