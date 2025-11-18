テレビ番組だけでなく、録画・配信・SNSのテレビコンテンツにも触れない若者が急増している。元NHKアナウンサーの今道琢也氏が、データと現場感覚の両面から「テレビ離れ」ではなく「テレビ無関心」という新たな現実を解説する。※本稿は、今道琢也『テレビが終わる日』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。若者のテレビ離れが止まらないまさかの10代2割、20代3割まず、図1-6の「全体」を見てください。放送局のコンテ