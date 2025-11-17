pixta_94729240_M¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Î²èÌÌ¤¬½Ð¤¿¤é¥é¥Ã¥­¡¼¡ªºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ëÂÐ¾Ý¼Ô´Ö¤â¤Ê¤¯11·î21Æü¡ÁÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡¢11·î24Æü¡Á12·î1Æü¤Þ¤ÇAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤¬³«ºÅ¡£³«ºÅÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡× ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¢£Áí³Û1Ëü±ß¤ªÆÀ¡ªAmazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Þ¤Ä¤ê¤¬À¨¤¤Amazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤¹¤Ù¤Æ²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁí³Û1Ëü±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë·×»»