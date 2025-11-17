¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡ÖÄ¶¤ªÆÀ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Þ¤È¤á ¡Ú¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤ËÇã¤¦Î¢¥ï¥¶¤â¡Û
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Î²èÌÌ¤¬½Ð¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡ªºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ëÂÐ¾Ý¼Ô
´Ö¤â¤Ê¤¯11·î21Æü¡ÁÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡¢11·î24Æü¡Á12·î1Æü¤Þ¤ÇAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤¬³«ºÅ¡£³«ºÅÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡× ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Áí³Û1Ëü±ß¤ªÆÀ¡ªAmazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Þ¤Ä¤ê¤¬À¨¤¤
Amazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤¹¤Ù¤Æ²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁí³Û1Ëü±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ë¡Ä¡ª
´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î)23:59
ÅÅ»Ò½ñÀÒ500Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡ª
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼»þ´ü¤Î3¥«·î99±ß¤Ï²áµî¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¤Û¤ÜÄìÃÍ¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£
¢£ Audible¡Ê·î99±ß¡ß3¥«·î¡Ü300±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ë
´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59
Ä°¤¯ÆÉ½ñ¡¢Audible¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤¬ÄÌ¾ï·î³Û1,500±ß ¢ª ·î99±ß ¤Ë¤Ê¤ëÄ¶ÆÃ²Á¡£
¤µ¤é¤ËKindleËÜ¤Ç»È¤¨¤ë300±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
99±ß¡ß3¥«·î¤Ç297±ß¤Ë¡¢KindleËÜ¤Ç»È¤¨¤ë300±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¼Â¼ÁÌµÎÁÁêÅö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Èø¾å µÆÇ·½õ¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ø¹ñÊõ¡ÙAudibleÈÇ¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¢£ Amazon Music Unlimited¡Ê3¥«·îÌµÎÁ¡Ë
´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)
1²¯¶Ê°Ê¾å¤¬¹¹ð¤Ê¤·¤ÇÄ°¤ÊüÂê¡£
²È»ö¤ä°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£¡È½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡É¤Û¤É¤ªÆÀ¤¬Áý¤¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ËÉÙ
¢£ ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§¼õÉÕÃæ¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î) 23:59
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)00:00 ¡Á 2025Ç¯12·î1Æü(·î) 23:59
1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê´ðËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¥¿¥À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Ý¥Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£ Amazon¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ê4¤Ä½¸¤á¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃêÁª¡Ë¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë10:30¡Á12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025´ü´ÖÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤âËº¤ì¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤ªÆÀ´ë²è¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò4¤Ä¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤È¡¢
10¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ÎÎ¨¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È or 50,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¼¡¤Î4¼ïÎà¡ª
¡ü ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡ü ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ê¢¨2,000±ß°Ê¾å¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤Ë¡Ë
¡ü Amazon¥×¥é¥¤¥à¤ËÅÐÏ¿
¡ü ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹ØÆÉ¤¹¤ë
1¡Á3¸Ä¤Ç¤âÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥ó¥¬¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹ØÆÉ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂçÃêÁª¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¹ç·×¹ØÆþ¶â³Û¤¬2,000±ß°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ d¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§¼õÉÕÃæ¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)0:00¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59
¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËºÇÂç1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£d¥Ý¥¤¥ó¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ú¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ëÎ¢µ»¤â¡ÛAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤ªÆÀ¤ËAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎ¢µ»¡×¡ª
ÂÐ¾Ý¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡ÊE¥á¡¼¥ë¡¿PDF¡¿ÇÛÁ÷¡Ë¤ò¹ç·×5,000±ß°Ê¾å ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð)23:59
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü 5,000¡Á9,999±ß ¢ª 300¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü 10,000¡Á19,999±ß ¢ª 500¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü 20,000±ß°Ê¾å ¢ª 700¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤Ü¤Û¤ÜÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¬ÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¤½¤¦¡ª
¡Ö1²ó¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¹ç·×¶â³Û¡×¤ÇÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤âOK¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï10Ç¯¤ÈÄ¹¤á¡£
¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ£¤ë¤Ê¤éE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å1½µ´ÖÄø¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¶â³ÛÊ¬¤Ïº£¤¹¤°»È¤¨¤ÆÍ¸ú´ü¸Â¤Ï10Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Amazon¤ÇÉáÃÊÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÇã¤¤ÊªÍ½Äê¤À¤è¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¥½¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É·Ï¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§¡Á2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î)23:59
ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢Apple¡¢Google Play¡¢Uber¡¢LINE¡¢Spotify¤Ê¤É¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡×5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤â¡¢5,000±ß°Ê¾å¤Ç¡Ü500¥Ý¥¤¥ó¥È ¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È¼Â¼ÁÃÍ°ú¤¡É¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´ë²è¡ª
¢£²¿¤¬¤ª¥È¥¯¡©º£¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤³
¢£ ¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Þ¤¹
ÃÍ²¼¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Ú¡¼¥¸¡£ ÅöÆü¤Î¡ÈÇã¤¤Æ¨¤·¡ÉËÉ»ß¤Ë¤â¡£
¢£ Äê´ü¤ª¥È¥¯ÊØ
ÀöºÞ¡¦¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÇã¤¤Êª¡É¤¬¡¢ ¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤«¤é¤µ¤é¤ËºÇÂç15%OFF¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤éÄê´ü¤ª¥È¥¯ÊØ¤Î¸¡Æ¤¤ò¡£
¢£¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛºÇ¶¯¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤¹¤ë¡ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Êý¡É
1. ¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡ª
ÇÛÁ÷ÌµÎÁ¡¦Æ°²è¸«ÊüÂê¡¦¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤ÄÆÃÅµ¤¬Â¿¤á¡£ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Ãæ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÌ¤Ç¤âÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2. ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò5,000¡Á20,000±ß¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¡Ë
3. ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
4. ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯
¡ü Kindle Unlimited
¡ü Audible
¡ü Amazon Music Unlimited
¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¼Â¼ÁÌó1Ëü±ßÊ¬¤ªÆÀ¤ò³Ú¤·¤à¡£
5. Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025ËÜÈÖ¤ÇÇã¤¤Êª
6. Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¾Ã²½
ÆüÍÑÉÊ¤«¤éËÜ¡¢²»³Ú¤Þ¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´°À®¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôYYY¡Û