11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が17日、都内で前日会見を実施。森保一監督が登壇した。ボリビア戦のスタメンについて質問を受けた指揮官は、「確定でないですか」と前置きしたうえで、「ガーナ戦からいつかのポジションを変更したい」とコメント。先発の入れ替えを明言した。 ２−０で快勝したそのガーナ戦では、GKが早川友基、３CBが右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ダブルボラ