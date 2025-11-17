ボリビア戦で遠藤、板倉、鎌田らが先発か！森保監督がガーナ戦からのスタメン入れ替えを明言
11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が17日、都内で前日会見を実施。森保一監督が登壇した。
ボリビア戦のスタメンについて質問を受けた指揮官は、「確定でないですか」と前置きしたうえで、「ガーナ戦からいつかのポジションを変更したい」とコメント。先発の入れ替えを明言した。
２−０で快勝したそのガーナ戦では、GKが早川友基、３CBが右から渡辺剛、谷口彰悟、鈴木淳之介、ダブルボランチは田中碧と佐野海舟、右ウイングバックは堂安律、左ウイングバックは中村敬斗、シャドーは久保建英と南野拓実、センターフォワードには上田綺世が先発に名を連ねた。
その試合で出番のなかった遠藤航や板倉滉、鎌田大地らがスタメンで起用されそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
