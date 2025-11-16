今年で10周年を迎えた「スミスキー」より、「ゴロネスキー」の 『SMISKI Touch Light （スミスキー タッチライト）』が新登場。お部屋の ”スミ” をほんわり照らします。☆スミにぴったりなゴロネスキーのタッチライトをチェック！（写真9点）＞＞＞「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、