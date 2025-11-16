【スミスキー10th】お部屋のスミを照らします「ゴロネスキー」のタッチライト
今年で10周年を迎えた「スミスキー」より、「ゴロネスキー」の 『SMISKI Touch Light （スミスキー タッチライト）』が新登場。お部屋の ”スミ” をほんわり照らします。
「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。
日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになるという。
スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾに包まれている。
誕生から10周年を迎えた「スミスキー」がこのたびお部屋のスミを照らしてくれるタッチライトになってやってきた。
長く親しまれているミニフィギュアシリーズ「SMISKI Series 1」より、「ゴロネスキー」の「SMISKI Touch Light Vol.2（スミスキー タッチライト ボリュームツー）」がリリースされる。
多くの反響をいただいたSMISKI Touch Light。今回は「SMISKI Series 1」より、「ゴロネスキー」があなたのお部屋をやさしく照らすタッチライトになったのが本アイテム。ごろんと寝そべった姿に、ぽてっとしたお腹は、思わず触りたくなる可愛らしさを放ってくれる。
「SMISKI Touch Light」本体をタップすることで、ライトの調光が可能。Low-Mid-Highの3段階から選ぶことができる。本製品は蓄光素材を使用していないため、消灯時にスミスキー本体は光らない仕様だ。
また、充電用のMicro USBケーブルが付属しており、4時間の充電で、Highモード設定時で約8時間連続して使用が可能。Lowモード設定時は、約23時間連続して使用が可能となっている。
2025年11月27日（木）リリース、SONIANDSMI／LOFT、ヴィレッジヴァンガード、ハンズ、キデイランドをはじめ、全国バラエティショップなどでお取り扱い予定。
ドリームズオンラインショップでは先行予約を受け付け中だ。
インテリアとして置いても、くつろぎタイムのお供にもぴったり。
シュールなスミスキーの表情はあなたに癒しを与えてくれるはず。チェックしてみてね。
