１５日午前９時２５分頃、群馬県藤岡市三波川の山林で、「クマに襲われた」と１１９番があった。救急隊員らが現場に駆け付けたところ、狩猟をしていた同市東平井町の男性（６０）が頭と左腕にけがを負った。搬送時に意識はなかったという。県警藤岡署の発表によると、男性は地元猟友会に所属。この日は県が狩猟を解禁した日で、男性は仲間５人と狩猟中だった。クマ１頭を見つけたメンバーが猟銃で発砲。動かなくなったクマに男