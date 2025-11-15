ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、15日までに配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演。ブルージェイズとのワールドシリーズの激闘を振り返り、自身の“パフォーマンス”に言及した。サンディエゴの自宅で行われたインタビューで、ロバーツ監督は「ブルージェイズとのワールドシリーズは、史上最高のものとして記憶されるでしょう」と語った。チームは第4戦、第5戦に敗れ2勝3敗と王手をかけ