総合格闘家の朝倉未来が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）との対談で、11月24日に控える同級2位で元世界王者の井上拓真（大橋）との世界タイトル戦に言及した。 ■「モンスターvs.神童」に期待感 朝倉は24日に控えた一戦について「これめちゃくちゃ楽しみなんだよ」と所感を語り、「今回（の対戦相手）は井上尚弥の弟ということで、しかも世界戦。無敗でチャ